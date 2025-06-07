İLAN T.C. SEFERİHİSAR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

T.C.

SEFERİHİSAR

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/183 Esas

KARAR NO : 2025/81

DAVALI : FİONA IRENE DERİN -52900177214 TC kimlik numaralı

Davacı UĞUR DERİN tarafından aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

Davanın KABULÜ ile;

1-İzmir ili, Konak ilçesi, Kocakapı Mahallesi/Köyü, Cilt no:58, Hane no:1704, bsn: 13 sırasında nüfusa kayıtlı, Halil ve Kıymet oğlu, Kırcaali 25.11.1978 İzmir doğumlu, 18782312440 TC kimlik numaralı Uğur Derin ile;aynı yer bsn 20' de nüfusa kayıtlı Murdoch ve Jean kızı, Bolton İngiltere 20.03.1964doğumlu 52900177214TC kimlik numaralı Fiona Irene Derin'in boşanmalarına dair Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallık Bournemouth İlçe Mahkemesi BH10D00454 dava numaralı, 24 Haziran 2010 t tarih,6 Ağustos 2010 tarihinde kesinleşen hükmünün MÖHUK 53 ila 58. Maddeleri uyarınca TANINMASINA VE TENFİZİNE,

Dair, davacının yüzüne karşı davalının yokluğunda gerekçeli kararının tebliğinden itibaren iki haftalık yasa süre içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar;

Karar tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.