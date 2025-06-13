İLAN T.C. SORGUN SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN TAŞINMAZ SATIŞI

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T.C. SORGUN SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

DOSYA NO : 2025/25 Ort. Gid. Satış

Sorgun Sulh Hukuk Mahkemesi 2023/626 E. 2024/964 K. Sayılı Ortaklığın Giderilmesi dava dosyasında verilen hüküm gereği, satışı yapılmak üzere Memurluğumuza gönderilen dava dosyasında hissedarlar Mamuriye Kör ve Fatma Özdemir için yurt dışı tebligatlarının iade geldiği ve adresleri tespit edilemediği anlaşılmış olup, Memurluğumuzca yapılan Kıymet Taktiri keşfinde bilirkişilerce hazırlanan raporda satışa konu taşınmazlara ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

1.Taşınmaz: Yozgat ili Sorgun İlçesi Eymir Kasabası 252 parsel, Arsa vasıflı, 115 m2,Tespit Edilen Değeri : 38.175,00-TL

2.Taşınmaz: Yozgat ili Sorgun İlçesi Tulum Köyü 110 ada 3 parsel, Tarla vasıflı, 2.618,66 m2,Tespit Edilen Değeri : 187.195,43-TL

Yukarıda yazılı Kıymet Taktiri bilirkişi raporlarına karşı süresi içerisinde ilgili Mahkemeye Kıymet Taktirine itiraz davası açılmadığı veya açılıp Memurluğumuza bildirilmediği taktirde, raporları aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu Kıymet Taktiri bilirkişi raporlarının tebliği yerine geçerli olmak üzereilanen tebliğ olunur.