İLAN T.C. TAVŞANLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. TAVŞANLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/146 Esas

DAVALI : HADIA DEYAP Çokköy Köyü Köyiçi MevkiDomaniç/ KÜTAHYA

Aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup; "tanınmadığınız" gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığındanön inceleme tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü 11/07/2025 saat 09:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme tensip zaptı ve ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 16/05/2025