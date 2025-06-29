İLAN

T.C. URLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2020/84 Esas

DAVACI : 1- SÜLEYMAN DEMİR

2- İSMAİL DEMİR

DAVALILAR : 1- URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- URLA MALİYE HAZİNESİ Av.Emel Hızıroğlu Urla Maliye Hazinesi Urla/ İZMİR

3- İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Bayraklı/ İZMİR

Davacılar tarafından davalılar Maliye Hazinesi, Urla Belediye Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, aleyhinize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında;

İzmir İli, Urla İlçesi,Yağcılar Mahallesi, 320 ada 1 parsel nolu taşınmazın kuzey/kuzey doğu yönünde bulunan batı, kuzey ve doğusunda ormanla sınırlı güney doğusu ana yola sınır olan yaklaşık 17.880.00 m? alanla çevrili taşınmazilgili olarak yukarıda ismi yazılı davacı tarafından davalılar aleyhine Mahkememize tescil davası açılmış olup bu taşınmazda bir hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde Mahkememiz dosyasına beyanda bulunarak tescile itiraz davası açmaları hususu ilan olunur.