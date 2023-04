İLAN T.C. BURSA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayınlanma: 13 Nisan 2023

ESAS NO : 2018/1759 Esas

DAVALI : 1- HUZUR TURİZM. LTD. ŞTİ. Yeni İstanbul Otogarı Pasaj Kod:45/15-a.43 Bayrampaşa/İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat davasının yapılan yargılamasında sonucunda; Davanın KISMEN KABULÜNE, buna göre, (A) 5.328,21 TL rücuen tazminat alacağının 17/04/2018 tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte davalı Berkteks Tekstil İnş. Mat. Tar. Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’den alınarak davacıya verilmesine, (B) 3.517,54 TL rücuen tazminat alacağının 17/04/2018 tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte davalı İpeks Seyahat Gıda Tem. Taş. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ’den alınarak davacıya verilmesine, (C) 1.905,00 TL rücuen tazminat alacağının 17/04/2018 tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte davalı Balcı Lojistik İnş. Oto. Tem. Mad. San. Dış Tic. Ltd. Şti. ‘den alınarak davacıya verilmesine, (D) 2.289,27 TL rücuen tazminat alacağının 17/04/2018 tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte davalı Derviş Doğan’dan alınarak davacıya verilmesine, (E)5.477,91 TL rücuen tazminat alacağının 17/04/2018 tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte davalı Asgün Tur. Teks. İnş. Ve Oto. San. Tic. Ltd. Şti. ‘den alınarak davacıya verilmesine, (F) 645,90 TL rücuen tazminat alacağının 17/04/2018 tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte davalı Huzur Turizm Seyahat Oto. İnş. Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ‘den alınarak davacıya verilmesine, (G) 3.965,35 TL rücuen tazminat alacağının 17/04/2018 tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte davalı Uzmanlar Posta Taşımacılık Tur. Ve Tem. Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’den alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin REDDİNE, 2-Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 1.579,95 TL nispi karar ve ilam harcından peşin alınan 412,24 TL'nin mahsubu ile bakiye 1.167,71 TL nispi karar ve ilam harcının, kabul ve red oranlarına göre hesaplanan; - 269,00 TL'sinin Davalı Berkteks Tekstil İnş. Mat. Tar. Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’den alınarak, - 177,59 TL'sinin Davalı İpeks Seyahat Gıda Tem. Taş. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ’den alınarak, - 96,18 TL'sinin Davalı Balcı Lojistik İnş. Oto. Tem. Mad. San. Dış Tic. Ltd. Şti. ‘den alınarak, - 115,58 TL'sinin Davalı Derviş Doğan’dan alınarak, - 276,56 TL'sinin Davalı Asgün Tur. Teks. İnş. Ve Oto. San. Tic. Ltd. Şti.'den alınarak, -32,60 TL'sinin Davalı Huzur Turizm Seyahat Oto. İnş. Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ‘den alınarak, -200,20 TL'sinin Davalı Uzmanlar Posta Taşımacılık Tur. Ve Tem. Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’den alınarak Hazineye irad kaydına, 3-Davacı tarafından yapılan; bilirkişi gideri 750,00 TL, ilan masrafı 2.453,22 TL, posta, talimat ve tebligat gideri 1.195,00 TL olmak üzere toplam 4.398,22 TL yargılama giderinden kabul ve red oranlarına göre hesaplanan 4.214,21 TL yargılama gideri ile 412,24 TL peşin harç ve 35,90 TL başvurma harcı olmak üzere toplam 4.662,35 TL yargılama giderinin davalılardan müşterek ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, 4-Davalılar tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, 5-Davacı vekil ile temsil edildiğinden ve davalıların ayrı ayrı sorumlu olduklarından AAÜT'ye göre belirlenen 5.100,00 TL vekalet ücretinin sorumluluk oranlarına göre; - 1.174,87 TL'sinin Davalı Berkteks Tekstil İnş. Mat. Tar. Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’den alınarak, - 775,62 TL'sinin Davalı İpeks Seyahat Gıda Tem. Taş. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ’den alınarak, - 420,05 TL'sinin Davalı Balcı Lojistik İnş. Oto. Tem. Mad. San. Dış Tic. Ltd. Şti. ‘den alınarak, -504,79 TL'sinin Davalı Derviş Doğan’dan alınarak, - 1.207,88 TL'sinin Davalı Asgün Tur. Teks. İnş. Ve Oto. San. Tic. Ltd. Şti.'den alınarak, - 142,42 TL'sinin Davalı Huzur Turizm Seyahat Oto. İnş. Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ‘den alınarak, - 874,36 TL'sinin Davalı Uzmanlar Posta Taşımacılık Tur. Ve Tem. Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’den alınarak davacıya verilmesine, 6-Davalılar Berkteks Tekstil İnş. Mat. Tar. Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ve Balcı Lojistik İnş. Oto. Tem. Mad. San. Dış Tic. Ltd. Şti. vekil ile temsil edildiğinden AAÜT'ye göre belirlenen 1.009,93 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak bu davalılara verilmesine, 7-HMK'nın 333. Maddesi gereğince kullanılmayan gider avansının hükmün kesinleşmesinden sonra ilgilisine iadesine, Dair davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde mahkememize veya mahkememize iletilmek üzere herhangi bir nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi’ne verilecek dilekçe ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’nde istinaf kanun yoluna başvurma hakkı açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. Karar verilmiş olup.

