İLANEN TEBLİGAT

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 11. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/228 Esas

DAVALI : Sayın Serkan KALKAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Davacı tarafından açılan davada;İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mah., Beşyol mevkii, 829 parsel, A2 Blok, 4. Kat, 1. Giriş, 10 Nolu B.B de kayıtlı taşınmazın ortaklığının giderilmesi talep edilmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve mernis (AVUSTURYA CUMHURİYETİ) adresinize dava dilekçesi ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ise de tebligat yapılamamıştır, bu sebeple dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü: 04/11/2025 günü saat: 10:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, yahut açılan davaya karşı iş bu ilanın ilan tarihinden tarihinden itibaren iki hafta içinde cevap verebileceğiniz; aksi halde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız; 6100 Sayılı Kanunun 122 ve 128. maddeleri gereğince dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.12/05/2025