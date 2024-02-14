ILGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Yayınlanma: 14.02.2024 - 00:00

ILGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

FATİH MAHALLESİ

AİT 582 ADA 1 VE 2 NO LU ARSA VASIFLI TAŞINMAZLARIN SATIŞI İHALESİ

1- Mülkiyeti kurumumuza ait ilçemiz Fatih Mahallesi, G31-A-08-B-3-D ve G31-A-08-C-2-A imar paftasında 582 ada da bulunan belediyemize ait 1 ve 2 numaralı Arsa vasıflı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 37. maddesi uyarınca kapalı teklif artırma sureti ile satılacaktır.

2-İhale 26.02.2024 Pazartesi günü saat 15.30 da Belediye toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3-İhale konusu 582 ada 1 numaralı 4.389,17 m² ile 582 ada 2 numaralı 185,63 m² lik parsellerin 1 m2’sinin muhammen satış bedeli 1.550,00 TL’dir. İhaleye iştirak edenlerden toplam m2 muhammen satış bedeli üzerinden %3 oranında geçici teminat alınacaktır.

4- İhaleye gireceklerin 26.02.2024 Pazartesi günü ihale saati olan 15:30’a kadar geçici teminatlarını yatırarak ihaleye iştirak belgesini almak ve hazırlayacakları iç zarfın içinde satışı yapılacak arsaların 1 m2’si için teklif edecekleri rakam ve sayı ile yazılmış teklif mektubu, geçici teminat yatırdığına, ihaleye iştirak belgesi ile şartname satın aldığına dair makbuzu koyacağı ağzı kapalı ve imzalı teklif mektubu zarfında bizzat İhale Komisyonu Başkanına teslim edeceklerdir. Posta ile gönderilen teklif mektupları da ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanına ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler mazeret olarak kabul edilmez. Kendi adlarına ihaleye girenler kimlik bilgilerini, şirket adına girenler yetki belgesini ve başkası adına girenler vekâletnameyi ibraz etmek zorundadırlar.

5- İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Belediyemizden 500 TL karşılığı temin edebilir.

6- İhale komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlanen duyurulur.