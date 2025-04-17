ILN02207195

Yayınlanma: 17.04.2025 - 00:01

T.C. MUĞLA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/1360

DAVALI : MUSTAFA FIRAT KADAİF - 15265533538

Davacı HDM Yapı İnşaat Taahhüt Turizm Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının 27/03/2025 tarihinde yapılan ön inceleme duruşmasında ;

Mahkememizce ticari defterlerinin ibraz edilmesi yada bulunduğu yerin iki haftalık kesin süre içerinde bildirilmesi için ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememiz dosyasının tahkikat duruşma günü 11/09/2025 günü saat: 09:40'a bırakılmış olup, HMK 222/3 maddesi uyarınca ticari defterlerinizi ibraz etmeniz yada bulunduğu yeri teblig tarihinden itibaren iki haftalik kesin süre içerinde bildirmeniz, ibraz etmediğiniz ya da bulunduğu yeri bildirmediğiniz takdirde diğer tarafin defter ve belgelerine itibar edileceği hususu İHTAR ve İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.