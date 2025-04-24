İNCİRLİOVA BELEDİYE BŞK.

Yayınlanma: 24.04.2025 - 00:01

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Mülkiyeti İncirliova Belediye Başkanlığı’na ait, aşağıda ki ekli listede sıra numarası hizasında bilgileri yer alan 15 (onbeş) adet taşınmazın satış ihalesi, şartnamelerindeki hükümlere uygun olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 36 ncı maddesi hükümleri uyarınca 05/05/2025 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde İncirliova Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda icra edilecektir. Her bir taşınmazın ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

1- İDARENİN:

Adı: İncirliova Belediye Başkanlığı

Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi No: 45 İncirliova/AYDIN

Telefonu: 0 256 585 12 24

Faks Numarası: 0 256 585 12 25

Elektronik Posta Adresi: emlakveistimlak@incirliova.bel.tr

2- İHALENİN:

Yapılacağı Yer: İncirliova Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi No:45 İncirliova/AYDIN

Tarihi ve Saati: 05/05/2025 günü Saati listede belirtilmiştir.

İhale Usulü: Listenin 13 üncü sırasında yer alan taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ve devamı maddeleri hükümlerince, Listede yer alan diğer taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve devamı maddesi hükümlerine göre olacak şekilde Açık ve Kapalı Teklif Usulleri

İhale Dokümanının Temini: İhale dokümanı (şartname ve ekleri) Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi No:45 İncirliova/AYDIN adresinde bulunan İncirliova Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir yâda satış ihalelerinde 1.470,00-TL (BindörtyüzyetmişTürkLirası) ücret karşılığı aynı yerden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

Tekliflerin Verilmesi: Teklifler, ihale tarihi olan 05/05/2025 tarihinde taşınmazın listede yer alan ihale saatinden en az otuz dakika öncesine kadar İncirliova Belediye Başkanlığı’nın Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi No:45 İncirliova/AYDIN adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir. Belirtilen sürelerden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

3- İhaleye Katılabilme Şartları ve İsteklilerde Aranılan Belgeler:

a) Gerçek Kişilerden;

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve ikametgâh belgeleri (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği)

-İncirliova Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge

-Geçici teminata ilişkin belge

-Ekap üzerinden yapılan sorgulama sonucu Yasaklı Olmadığına dair belge

-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge

b) Tüzel Kişilerden;

-İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren Noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi

-İmza sirküleri

-Tebligat için adres beyanı

-İncirliova Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge

-Geçici teminata ilişkin belge

-Ekap üzerinden yapılan sorgulama sonucu Yasaklı Olmadığına dair belge

-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge

-Ticaret Sicil Gazetesi/ Sicil Kayıt Belgesi/Vergi Levhası

c) Ortak Girişim Olması halinde;

-Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.

Ekli listedeki muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerine vergi, resim, harç ve diğer kalemler ilave edilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre, ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare; ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.