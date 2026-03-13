İNEGÖL 1. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İNEGÖL 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/683 Esas

DAVALI : ÜZEYİR UMAR Yeni Mah. Bahtiyar Sokak No:5/2 İnegöl/ BURSA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizde görülmekte olan davanın duruşması 26/03/2026 tarih saat 10:20 olduğu, Bir sonraki celse tahkikat ve sözlü yargılama aşamasına geçileceğinin ve belirlenen gün ve saatte tarafların geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği ve yokluklarında hüküm verilebileceğinin 6100 sayılı kanun madde 186. maddesi gereğince ihtarına, Tebligat Kanunun 28. ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tahkikat duruşma gününün tebliğ edilmiş sayılacağı, hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.