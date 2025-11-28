Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yayınlanma 28.11.2025 00:01:00

T.C. EDİRNE İLİ İPSALA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT 9435 DEKAR TARIM ARAZİSİNİN

KİRALANMASINA İLİŞKİN İLAN

MADDE 1- İdareye ilişkin bilgiler:

1.1. İdarenin;

Adı: İpsala Belediyesi

Adresi: Saraçilyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No: 5 İpsala/EDİRNE

Telefon No’su: 0 284 6161011

Faks’ı: 0 284 6163636

E mail: ipsalabelediyesi@gmail.com

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Bu iş ile ilgili görevli personel belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Birimi personeli Recep KARAGÖZ’dür.

MADDE 2- İhale konusu KİRALAMA İŞİNE ilişkin bilgiler:

Edirne İli, İpsala İlçesinde bulunan mülkiyeti İpsala Belediyesine ait 9435 dekar tarım arazisinin 09/12/2025 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

Kiraya Verilecek Taşınmaz Malların;

2.1. Aşağıdaki tabloda yer aldığı sırada 09/12/2025 tarihinde, ihaleye saat 10:00’da başlanacak olup, bir önceki arazinin ihalesinin tamamlanmasını müteakip, sıradaki arazinin ihalesine başlanacaktır. İhale Katılım Dosyasının sunulma son tarihi ve saati: 09/12/2025 Salı günü, saat:09:30 olup; bu saatten sonra yatırılan geçici teminatlar geçersiz sayılacaktır. Arazilerin tamamının kiralanmasının belirtilen ihale tarihinde tamamlanamaması halinde, kalan arazilerin kiraya verilme ihalesi belirtilen ihale tarihini takip eden gün aynı yer ve aynı saatte yapılmaya devam edilecektir.

DOSYA NO

MEVKİİ

ADA-PARSEL

DEKAR

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

EKİLECEK MAHSÜL

İHALE SAATİ

1

TUZTEPE

357-1

179

12.300,00

66051,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

10.00

2

TUZTEPE

358-1

87

12.300,00

32103,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

10:05

3

TUZTEPE

359-1

26

12.300,00

9594,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

10:10

4

TUZTEPE

315-11

17

12.300,00

6273,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

10:15

5

TOPÇUKONAĞI

360-1

195

12.300,00

71955,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

10:20

6

TOPÇUKONAĞI

361-1/A

83

12.300,00

30627,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

10:25

7

TOPÇUKONAĞI

361/1/B

82

12.300,00

30258,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

10:30

8

TOPÇUKONAĞI

362-1

161

12.300,00

59409,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

10:35

9

TOPÇUKONAĞI

363-1/A

186

12.300,00

68634,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

10:40

10

TOPÇUKONAĞI

363-1/B

179

12.300,00

66051,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

10:45

11

TOPÇUKONAĞI

339-1

226

12.300,00

83394,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

10:50

12

TOPÇUKONAĞI

340-1/A

152

12.300,00

56088,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

10:55

13

TOPÇUKONAĞI

340-1/B

109

12.300,00

40221,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

11:00

14

TOPÇUKONAĞI

341-1/A+377-1/A

164

12.300,00

60516,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

11:05

15

TOPÇUKONAĞI

341-1/B+377-1/B

164

12.300,00

60516,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

11:10

16

TOPÇUKONAĞI

342-1/A

120

12.300,00

44280,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

11:15

17

TOPÇUKONAĞI

342-1/B

119

12.300,00

43911,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

11:20

18

TOPÇUKONAĞI

338-9/A

122

12.300,00

45018,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

11:25

19

TOPÇUKONAĞI

343-1/A

110

12.300,00

40590,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

11:30

20

TOPÇUKONAĞI

343-1/B

110

12.300,00

40590,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

11:35

21

TOPÇUKONAĞI

337-5/A

102

12.300,00

37638,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

11:40

22

TOPÇUKONAĞI

336-5/A

102

12.300,00

37638,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

11:45

23

TOPÇUKONAĞI

344-1/A

109

12.300,00

40221,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

11:50

24

TOPÇUKONAĞI

344-1/B

109

12.300,00

40221,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

11:55

25

TOPÇUKONAĞI

345-1/A

182

12.300,00

67158,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

12:00

26

TOPÇUKONAĞI

345-1/B

182

12.300,00

67158,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

12:05

27

TOPÇUKONAĞI

335-7/A

111

12.300,00

40959,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

12:10

28

TOPÇUKONAĞI

335-7/B

83

12.300,00

30627,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

12:15

29

TOPÇUKONAĞI

336-5/B

130

12.300,00

47970,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

12:20

30

TOPÇUKONAĞI

337-5/B

102

12.300,00

37638,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

12:25

31

TOPÇUKONAĞI

338-9/B

54

12.300,00

19926,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

12:30

32

SARIKAMIŞ

334-5/A

44

12.300,00

16236,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

12:35

33

SARIKAMIŞ

333-8/A

34

12.300,00

12546,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

12:40

34

SARIKAMIŞ

332-7/A

136

12.300,00

50184,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

12:45

35

SARIKAMIŞ

334-5/B

111

12.300,00

40959,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

12:50

36

SARIKAMIŞ

346-1/A

126

12.300,00

46494,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

12:55

37

SARIKAMIŞ

346-1/B

126

12.300,00

46494,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

13:00

38

SARIKAMIŞ

347-1/A

154

12.300,00

56826,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

13:05

39

SARIKAMIŞ

347-1/B

153

12.300,00

56457,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

13:10

40

SARIKAMIŞ

333-8/A

106

12.300,00

39114,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

13:15

41

SARIKAMIŞ

332-7/B

113

12.300,00

41697,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

13:20

42

SARIKAMIŞ

348-1/A

164

12.300,00

60516,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

13:25

43

SARIKAMIŞ

348-1/B

164

12.300,00

60516,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

13:30

44

SARIKAMIŞ

349-1/A

146

12.300,00

53874,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

13:35

45

SARIKAMIŞ

349-1/B

146

12.300,00

53874,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

13:40

46

SARIKAMIŞ

331-1/A

103

12.300,00

38007,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

13:45

47

SARIKAMIŞ

331-1/B

106

12.300,00

39114,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

13:50

48

SARIKAMIŞ

331-1/C

106

12.300,00

39114,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

13:55

49

SARIKAMIŞ

330-1/A

102

12.300,00

37638,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

14:00

50

SARIKAMIŞ

330-1/B

102

12.300,00

37638,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

14:05

51

SARIKAMIŞ

330-1/C

98

12.300,00

36162,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

14:10

52

SARIKAMIŞ

350-1/A

142

12.300,00

52398,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

14:15

53

SARIKAMIŞ

350-1/B

142

12.300,00

52398,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

14:20

54

SARIKAMIŞ

351-1/A

158

12.300,00

58302,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

14:25

55

SARIKAMIŞ

351-1/B

159

12.300,00

58671,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

14:30

56

SARIKAMIŞ

329-1/A

96

12.300,00

35424,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

14:35

57

SARIKAMIŞ

329-1/B

109

12.300,00

40221,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

14:40

58

SARIKAMIŞ

329-1/C

108

12.300,00

39852,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

14:45

59

SARIKAMIŞ

352-1/A

170

12.300,00

62730,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

14:50

60

SARIKAMIŞ

352-1/B

170

12.300,00

62730,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

14:55

61

DERVİŞBEY

328-1

133

12.300,00

49077,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

15:00

62

DERVİŞBEY

327-1/A

88

12.300,00

32472,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

15:05

63

DERVİŞBEY

327-1/B

186

12.300,00

68634,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

15:10

64

DERVİŞBEY

326-1

42

12.300,00

15498,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

15:15

65

DERVİŞBEY

325-1/A

195

12.300,00

71955,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

15:20

66

DERVİŞBEY

325-1/B

122

12.300,00

45018,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

15:25

67

DERVİŞBEY

324-2/A

186

12.300,00

68634,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

15:30

68

DERVİŞBEY

324-2/B

100

12.300,00

36900,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

15:35

69

DERVİŞBEY

323-11

36

12.300,00

13284,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

15:40

70

SIRAÇALI

385-5

181

12.300,00

66789,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

15:45

71

SIRAÇALI

383-10

83

12.300,00

30627,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

15:50

72

YAYKIN

386-3

144

12.300,00

53136,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

15:55

73

AYRANLI

397-1

89

12.300,00

32841,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

16:00

74

KİREMİTÇİLİK

431-5

56

12.300,00

20664,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

16:05

75

KOŞUYERİ

405-2

62

12.300,00

22878,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

16:10

76

OVABAĞLIĞI

135-13

12

12.300,00

4428,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

16:15

77

ADAAVLULARI

253-21

6

12.300,00

2214,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

16:20

78

AYRANLI

11-404/1A

17

12.300,00

6273,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

16:25

79

AYRANLI

11-404/1B

35

12.300,00

12915,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL

16:30

80

KAVAKAVLULARI

165-23

132

4.300,00

17028,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL(ÇELTİK HARİÇ)

16:35

81

KAVAKAVLULARI

155/54

25

4.300,00

3225,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL(ÇELTİK HARİÇ)

16:40

82

KAVAKAVLULARI

155/55

4

4.300,00

516,00

DİLEDİĞİ MAHSÜL(ÇELTİK HARİÇ)

16:45

83

ADAAVLULARI

253-21

34

3.000,00

3060,00

KURU MAHSÜL

16:50

84

KARAYOKUŞ

502-1

16

3.000,00

1440,00

KURU MAHSÜL

16:55

İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELERİN NELER OLDUĞU :

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir:

5.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ziraat odasından ÇKS’ye sahip olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, 2025 yılında alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ve son vergi levhası,

3) İhaleye teklif vermeye yasaklı olmadığına dair taahhütname verilmesi, İpsala Belediyesi’ne borcu (Emlak, ÇTV, Kira, Su vb.) bulunmaması,

5.1.b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,

1) Gerçek kişi olması halinde, nüfus kimlik kartı fotokopisi ve noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.1.c) Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge veya teminat mektubu, geçici teminat nakit olarak İpsala Belediye Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası İpsala Şubesi “TR98 0001 0004 1808 7477 455016” IBAN No’lu hesabına yatırılacaktır. Muhammen bedelin % 3’ü olan geçici teminatlarda dosya numaralarının açıkça belirtilmesi zorunludur.

5.1.ç) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.d) Türkiye’de Tebligat için adres göstermeleri.

5.1.e) Yabancı istekliler ihaleye katılamayacaklardır.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02346273