Yayınlanma: 07.03.2024 - 00:01

T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/96 Esas

Davacı Hazine Ve Maliye Bakanlığı Hazine Ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Isparta ili, Merkez ilçesi, Gazikemal mahallesi 8013 ada 4parselde kayıtlı taşınmaz malikleri Fatma Tüzehra ve Servinaz'ın MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişiler hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2024/96 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur.05/03/2024

GAİP

FATMA TÜZEHRA

SERVİNAZ