ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/341
KARAR NO: 2023/654
Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mahkememizde açılan gaiplik davasının yargılaması sonunda;
HÜKÜM:
1- Davanın kabulü ile; Isparta İli, merkez İlçesi, Hisar Mahallesi, 1706 ada 283 parsel sayılı taşınmazda taşınmaz hissedarı olan, "Ahmet kızı Bildirhan"ın gaipliğine,
2- Isparta İli, merkez İlçesi, Hisar Mahallesi, 1706 ada 283 parsel sayılı taşınmazda, taşınmaz hissedarı olan "Ahmet kızı Bildirhan"ın hissesinin (559/1200 hisse) hazineye intikaline, (hissenin tapu kaydının iptali ile Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline) karar verilmiştir.
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/02/2024
#ilangovtr Basın No: ILN01980897