ISPARTA BELEDİYE BŞK.

Yayınlanma: 20.02.2025 - 00:01

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Aşağıda dökümü yazılı olan Mülkiyeti Belediyemize ait, Gülcü Mahallesi 3816 Ada 304 Parselinde kayıtlı 422,70 m²’lik Arsanın, Gülcü Mahallesi 3791 Ada 305 Parselinde kayıtlı 621,32 m²’lik Arsanın, Gülcü Mahallesi 3791 Ada 307 Parselinde kayıtlı 469,23 m²’lik Arsanın, Gülcü Mahallesi 3791 Ada 308 Parselinde kayıtlı 467,84 m²’lik Arsanın, Gülcü Mahallesi 3628 Ada 234 Parselinde kayıtlı 469,00 m²’lik Arsanın, Gülcü Mahallesi 1040 Ada 4 Parselinde kayıtlı 811,00 m²’lik Arsanın, Gülcü Mahallesi 6100 Ada 8 Parselinde kayıtlı 564,61 m²’lik Arsanın , Gülcü Mahallesi 6102 Ada 9 Parselinde kayıtlı 466,82 m²’lik Arsanın , Çünür Mahallesi 5786 Ada 7 Parselinde kayıtlı 1344,00 m²’lik Arsanın , Emre Mahallesi 5732 Ada 49 Parselinde kayıtlı 424,93 m²’lik Arsanın , Karaağaç Mahallesi 2855 Ada 15 Parselinde kayıtlı 466,45 m²’lik Arsanın, Karaağaç Mahallesi 2855 Ada 16 Parselinde kayıtlı 443,19 m²’lik Arsanın, Lagus Mahallesi 8243 Ada 12 Parselinde kayıtlı 178,76 m²’lik Arsanın, Deregümü Mahallesi 5082 Ada 15 Parselinde kayıtlı 256,15 m²’lik Arsanın, Dere Mahallesi 7200 Ada 7 Parselinde kayıtlı 386,49 m²’lik Arsanın satışının yapılmasına ve satış bedelinin peşin alınmasına 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle 04/03/2025 günü saat 14.30’ da ihaleye çıkartılacaktır.

İhaleye girebilmek için;

a) İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,

b) Noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini,

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

e) Isparta Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

f) Adli Sicil Kaydı,

g) İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak(Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti ile belgelenecek),tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

h) İhaleye katılacak Şahıs veya şirket adına girilecekse şirket yetkilisi tarafından imzalanan yer görme belgesi,

İstekliler İhale anında ikametgâh ilmühaberini Belediyeye vermek mecburiyetindedir.

İhale Belediye Encümen/Meclis (Katılım Yoğunluğuna Göre) Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılacak şahıs veya şirketler Belediyeye borcu olmadığına dair evrak getireceklerdir.

Bu ihaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisinde görülebilir.

İhale Geçici Teminatının ihale günü saat 12:30’a kadar Isparta Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümüne yatırılması zorunludur. Yatırılmadığı takdirde ihaleye girecek şahıs veya şirketler hiçbir hak ve talepte bulunamazlar. (İhaleye katılabilmek için yatırılan nakit geçici teminatın iadesi ihale sonrasında katılımcıdan alınacak teminat iade dilekçesine istinaden vereceği IBAN numarasına yatırılacaktır.)

Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadan gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur.