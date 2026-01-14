İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

TEMİZLİK MALZEMELERİ VE ÇÖP POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

TEMİZLİK MALZEMELERİ VE ÇÖP POŞETİ MAL ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN):2025/1783465

1- İdarenin

1.1. Adı: İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi: Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 ŞİŞLİ/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası: 02123682600

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1.Tarih ve Saati: 04.02.2026 - 10:00

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres: İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Müdürlük Toplantı Salonu, Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli / İSTANBUL

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı: TEMİZLİK MALZEMELERİ VE ÇÖP POŞETİ MAL ALIM İŞİ

3.2. Niteliği, türü ve miktarı: 1.KISIM 42 KALEM TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI 2.KISIM 5 KALEM ÇÖP POŞETİ MAL ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer:

1- GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ DEPO: PAŞA MAH. PİYALE PAŞA BULVARI NO:74 ŞİŞLİ/İST.

2- EDİRNEKAPI İDARİ İŞLER DEPO: İBB. YOL BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNEKAPI/İST.

3- HEKİMBAŞI İDARİ İŞLER DEPO: KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE CEZAEVİ YANI İST.

3.4. Süresi/teslim tarihi: Yüklenici' den talep edilen ürünlerin, en geç 5 iş günü içerisinde 08:00 -16:00 saatleri arasında eksiksiz bir şekilde belirtilen depolara teslim edilmesi gerekmektedir. Siparişin verildiği tarih teslimat süresine dahildir. Ürünlerin teslim edileceği depolar bakım onarım, revizyon vb. durumlarda değişiklik gösterebilecektir. Ürün teslim irsaliyeleri 3 nüsha olacaktır. Bir nüshası teslim edilen lokasyondaki İSTAÇ AŞ. kontrol görevlisine, bir nüshası ay sonu hakediş için İdare'ye teslim edecektir. İrsaliyelerde mutlaka teslim eden bölümünde firma ıslak imzası ve kaşesi olacaktır. İrsaliyesiz olan ürünler kesinlikle teslim alınmayacaktır. Ürünlere ait analiz raporu ve MSDS içeriği incelenecektir. Teknik şartname esaslarına uygun ve istenilen özelliklerde ise teslim alınacak; değilse Yüklenici, şartnamede istenilen özelliklerde ürünü 1 defaya mahsus 3 iş günü içerisinde tesise getirecektir. Tekrarı olması durumunda ürünlerin zamanında teslim edilmediği kabul edilecektir.

3.5. İşe başlama tarihi: Sözleşme imzalanmasına müteakip 3 takvim gün içinde işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin TEMİZLİK MALZEMELERİ kısmında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8- Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.