İSTANBUL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 20 Temmuz 2023

2022/482 E. 2023/82 K.

DAVALI: MUHAMMED HAMEM

Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasında, görevli mahkemenin İSTANBUL TÜKETİCİ MAHKEMESİ olduğunun tespitine karar verilmiştir.

Karar davacı vekili tarafından istinaf edilmiş ve “Davanın Görev Yönünden Usulden Reddine ” ilişkin kararının kaldırılmasını ve yeniden yargılama yapılarak davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

Davalıya karar ve istinaf dilekçesinin tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verebileceğiniz hususu tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur. 14/07/2023