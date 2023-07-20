İSTANBUL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
2022/482 E. 2023/82 K.
DAVALI: MUHAMMED HAMEM
Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasında, görevli mahkemenin İSTANBUL TÜKETİCİ MAHKEMESİ olduğunun tespitine karar verilmiştir.
Karar davacı vekili tarafından istinaf edilmiş ve “Davanın Görev Yönünden Usulden Reddine ” ilişkin kararının kaldırılmasını ve yeniden yargılama yapılarak davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.
Davalıya karar ve istinaf dilekçesinin tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verebileceğiniz hususu tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur. 14/07/2023
#ilangovtr Basın No: ILN01862842