İSTANBUL 10. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 29 Aralık 2023

ESAS NO: 2022/690 Esas

KARAR NO: 2023/792

Davacı ZAHWAN ETAKI aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davacılı 'nın Değirmenönü Mah. 3. Dilek Sk. No:9 D:3 Yıldırım/Bursa adresinde tebligat yapılamadığından ve araştırmalara rağmen açık adresi de tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

HÜKÜM:

DAVANIN KABULÜNE,

1-) Suriye Arap Cumhuriyeti Uyruklu, MHD BADREDDIN ETAKI oğlu, 08/01/1987 doğumlu ZAHWAN ETAKI ile Suriye Arap Cumhuriyeti Uyruklu, OSAMA ALLAF kızı, 01/01/1996 doğumlu JOUD ALLAF'ın boşanmalarına ilişkin Halep 2. Yasal Mahkemesinin 425 Karar numaralı, 321 Esas numaralı, 29/03/2021 karar tarihli, 10/05/2021 kesinleşme tarihli yabancı mahkeme kararının 5718 sayılı MÖHUK’un 50 ve devamı maddeleri uyarınca aynen TANIMA VE TENFİZİNE,

2-) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 55.maddesi uyarınca işbu kararın kesinleşme veya kesinleşme düzenleme tarihinden itibaren on gün içerisinde Mahkememiz Yazı İşleri Müdürlüğünce tescil işlemi için kesinleşmiş karardan bir suretin İl Göç İdaresine gönderilmesine,

3-) Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 269,85-TL harçtan daha önce alınan 80,70-TL harcın mahsubu ile bakiye 189,15-TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

4-) Davacı tarafından yatırılan 80,70-TL başvuru harcı, 80,70-TL peşin harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-) Davacı tarafından yapılan 6.315,00-TL (e-tebligat, tebligat, gazete ilan gideri) yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-) Davacı kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 17.900,00-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-) Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

8-) HMK'nın 321/2 maddesi uyarınca iş bu gerekçeli kararın taraflara tebliğe çıkarılmasına,

9-) HMK’nın 333. maddesi gereğince taraflarca yatırılmış olan avanslardan kullanılmayan kısmının hükmün kesinleşmesinden sonra ilgilisine iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı asilin yokluğunda yapılan açık yargılama sonunda verilen karara karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkeme kalemine verilecek dilekçe veya Mahkeme kaleminde tutulacak zaptın Hakime onaylatılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Tebligat yapılamayan ve yapılan araştırmalarda adresi de tespit edilemeyen davalı JOUD ALLAF'a tebliğ ( Karar tebliği) yerine geçmek üzere ilan olunur. 25/12/2023