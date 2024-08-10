İSTANBUL 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 10.08.2024 - 00:00

ESAS NO: 2020/485 Esas

KARAR NO: 2024/936

Davacı ATİLLA AKTAŞ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1- Davanın KABULÜ İLE,"İstanbul İli, Şişli İlçesi, Halasgargazi Caddesi, 669 Ada, 29 Parsel, 6 numaralı bağımsız bölüm" sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın bütün hak ve yükümlülükleri ile birlikte AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATILARAK GİDERİLMESİNE,

2- Satışın bütün muhdesat ve takyidatları ile umuma açık ve aleni müzayede usulüyle yapılmasına,

3- Bakiye satış bedelinin tapu kaydındaki hisselere göre kayıt maliklerine verilmesine, 02/07/2024 tarihinde karar verildiği hususu tebliğ yerine geçmek üzere İLAN olunur. 24/05/2024