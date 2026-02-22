T.C. İSTANBUL 12. TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/388 Esas

DAVALI: MEHMET KILIÇ-TC:15382967506

DURUŞMA GÜNÜ: 03/03/2026 TARİH-09:45 SAAT

Davacı, ZİP FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ile davalı, MEHMET KILIÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Satıcının Açtığı İtirazın İptali davası nedeniyle;

Davacı vekili tarafından davalı Mehmet KILIÇ aleyhine açılan itirazın iptali davasında davalıya adresinin elverişsiz olması sebebiyle tebligat yapılamadığı anlaşıldığından davalı Mehmet KILIÇ'a dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma günü ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren HMK 122 maddesi gereğince davalının dava dilekçesine karşı 2 hafta içinde davaya cevap verebileceği ve cevap dilekçesinde HMK 318 maddesi gereğince tüm delillerini açıkça hangi vakıanın delil olduğunu da belirterek bildirmek suretiyle elinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar içinde elinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermek zorunluluğu olduğu, süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı ve aleyhine yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,

Yine dosyada alınan bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı,

Davacının muvaffakatı olmaksızın iddiasını genişletebileceği veya değiştirebileceği, bilirkişi raporu yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 09.02.2026