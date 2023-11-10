İSTANBUL 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 10 Kasım 2023

ESAS NO: 2018/166

KARAR NO: 2020/117

Davacı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Vakıf Yöneticilerinin Görevden Alınması davasında verilen kararın ve davacı İstinaf Başvuru dilekçesinin davalılardan Rıdvan Uzun'un yurt içi ve yurt dışında yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi bulunamadığından ve davalıya tebligat yapılamadığından,

HÜKÜM:

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi' nin2018/166 Esas - 2020/117 Kararsayılı dosyasında verilen karar ile davacı İstinaf Başvuru dilekçesinin aşağıdaki gibi ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Gerekçeli karar ;

" Davalı vakıf 29/04/2017 tarih 689 sayılı KHK'Nın 3 maddesei kapsamında kapatıldığından, davalı Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmasına ilişkin talepler hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

2-689 Sayılı KHK ile kapatılan davalı Mehmet Nizamettin Altınay Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri, İsmail Hakkı Butel (TC:44224413802), İsmet Koç (TC:41377516442), Ahmet Düzgün (TC:36967015276), Fatih BAŞAR (TC:36671176850), Rıdvan UZUN(TC:34739139380)'un 5737 sayılı kanunun 10.maddesinin 3.fıkrası uyarınca davalıların meclis üyesi olamamalarına, 5 yıl süre ile aynı vakfın yönetim ve denetim organında görev alamamalarına, başka bir vakfın yöneticisi iseler o görevlerinden de alınmış sayılırak 5 yıl süre ile hiçbir vakfın yönetim ve denetim organında görev alamamalarına,"

Davacı İstinaf Başvuru Dilekçesi,

"Vakıf kapatılmadan da yöneticiler hususunda azlin gerekli olduğundan vakfa kayyum atandığı için mahkemenin davalılar hakkında davaya konu edilen vakfın yönetiminden görevden almmaları yönünde karar vermesi gerekirken vakfın kapatılmış olması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığı yönündeki kararının KALDIRILMASI "

Yukarıda belirtilen gerekçeli karar ve davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün İstinaf Başvuru Dilekçesinin davalı Rıdvan Uzun'a teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24/10/2023