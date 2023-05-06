İSTANBUL 14. İŞ MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 06 Mayıs 2023

ESAS NO: 2019/33 Esas

KARAR NO: 2023/240 Karar

Davacı İBRAHİM ÖZÇELİK tarafından davalılar Fatma Müjgan Yener , Halit Okan Yener Yeney Tekstil Sanayiİç ve Dış Ticaret Ltd.Şti. aleyhine mahkememizde açılan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce verilen 07/03/2023 tarih 2019/33 Esas, 2023/240 KArar sayılı gerekçeli mahkeme kararında ;

1- Davanın pasif husumet yokluğundan REDDİNE,

2- Peşin alınan 203,97-TL harçtan, alınması gereken 179,90-TL harcın mahsubu ile fazla yatan 24,07-TL 'nin karar kesinleştikten sonra talep halinde davacıya iadesine,

3- Davacının yapmış olduğu yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

4- 21.04.021 tarihli ara kararla ile verilen Adli Yardım TalebininKabulü kararı, ondan yararlanan geçici bir muafiyet tanıdığından, 21.04.2021 tarihinden sonra olmak üzere suçüstü ödeneğinden karşılanan, (1 adet müzekkere) 9,00-TL'nin yargılama giderinin davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına şeklindekarar verilmiş olmakla ;

Mahkemece verilen karara karşı davacı vekili tarafından 28/04/2023 tarihinde istinaf yasa yoluna başvurulmuş olup, istinaf dilekçesinde özetle ;

-Müvekkil İbrahim ÖZÇELİK 2003 - 2004 yılları arasında YENEY TEKSTİL SAN. TİC. İÇ VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ.'nde İşçi olarak aylık 1.493,00 TL ücret ile çalışmıştır. Ancak Davacı müvekkile 8 aylık maaş ücreti ödenmemiştir. Müvekkil hak kazanmış olduğu maaş ücretinin Davalı işverenlerinden tahsil etmek amacıyla derdest davayı açmışsa da söz konusu ilk derece mahkemesi tarafından müvekkilin dava ve talepleri değerlendirilmeyerek davanın bu şekilde reddedilmesi tarafımıza kabulü mümkün olmayıp müvekkili hak kaybına yol açmaktadır. Zira;

-Bir hakkın sahibinin (davacının) veya o hakka uymakla yükümlü olan borçlunun (davalının); bir başka deyişle o davada davacı ve davalı sıfatının kime ait olacağı tamamen maddi hukuk kurallarına göre belirlenir. İş Yargılamasında kimin işçi ve kimin işveren olduğu, İş Kanunu’nun kapsamında bulunup bulunmadığı, maddi hukuk sorunu olup, husumet çerçevesine “sıfat”a ilişkin bu sorunun hakim tarafından kendiliğinden “re’sen” nazara alınması gerekir. Ancak ilk derece mahkemesi kendiliğinden re'sen araştırma ilkesini ihlal ederek hukuka aykırı karar oluşturmuştur. Nitekim yargıtay kararları da bu yöndedir.

''Dava dilekçesinde davalı olarak ... Sağlık Hizmetleri A.Ş. ( ... Sağlık Grubu) gösterilmiş, yine açıklama kısmında davacının ... Bahçelievler Hastanesi bünyesinde çalıştığını ifade etmiştir. Davacı işçi çalıştığı yeri açıkça dava dilekçesinde belirtmiş olmakla işverenin kim olduğu konusunda gerekli deliller toplanmalı, davacının husumette yanıldığının saptanması halinde HMK'nun 124. maddesine göre temsilde yanıldığı kabul edilerek süre verilmeli sonucuna göre hüküm kurulmalıdır. Davacının iddiaları bakımından gerekli araştırma yapılmaksızın eksik araştırma ile karar verilmesi hatalıdır. Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 08.11.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

-Bununla birlikte dosyada mevcut bulunan delillerimiz, ısrar ve defaatledile getirilen beyanlarımız ve tartışmaya mahal vermeyecek derecede somutolan olguları beyanlarımızda belirtmemize rağmen mahkeme tarafından dikkate alınmayarak eksik inceleme sonucunda, davanın kabulüne karar vermesi gerekirken hatalı bir şekilde hüküm kurarak davamızın reddine karar verilmesi tarafımızca kabul edilemez olup iş bu hukuka aykırı kararın bozulması gerekmektedir.

İlk derece mahkemesinin bu şekilde eksik inceleme sonucu verilen hukuka aykırı kararı müvekkilin hak kaybına sebebiyet vermiştir. Bu nedenle kararınbozularak yeniden hukuka uygun karar tesis edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda özetle açıklanan nedenlerle yerel mahkemenin hukuki dayanaktan yoksun, kanuna ve usule aykırı kararına karşı istinaf başvurusunda bulunma zorunluluğu doğmuştur.

-İstinaf başvurumuzun KABULÜNE,

-İstanbul 14. İş Mahkemesi'nin 2019/33 E., 2023/240 K. Sayılı kararı kaldırılarak yüksek mahkemenizce yeniden incelenmesini ve davamızın kabulü yönünde karar verilmesini, Bu mümkün olamayacak ise bozularak yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmesine,

-Vekalet ücreti ve yargılama giderlerini davalı yan üzerine yükletilmesine karar verilmesi müvekkil adına saygı ile arz ve talep olunur. 24.04.2023

MAHkememiz tarafından verilen 07.03.2023 tarih, 2019/33 Esas, 2023/240 Karar sayılı gerekçeli mahkeme kararı ile davacı vekili tarafından ibraz edilen 28.03.2023 tarihli istinaf başvuru dilekçesinin davalı YENEY TEKSTİL SANAYİİÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 'ne ilanen tebliğine karar verilerek, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28/04/2023