İSTANBUL 15. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 11.07.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 15. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/808 Esas

KARAR NO : 2024/370

Davacı : ERCÜMENT ÖRNEK

Vekili : Av. Mustafa Kemal Yılmaz

Davalı : LUSİA VATY

Mahkememizden verilen 12/06/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı "DAVANIN KABULÜ İLE;Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, YAVUZ Mahallesi, Cilt:8, Hane:534, BSN:20 'de nüfusa kayıtlı, ERSİN ve SANİYE oğlu, OLDENBURG/ALMANYA 04/04/1973doğumlu, 14885313216TC kimlik nolu, ERCÜMENT ÖRNEK ile Syamsuriy achmad kızı 15/03/1977 doğumlu Cilegon Endonezya doğumlu, Endonezya uyruklu LUSİAWATY 'in 13/03/2013 kesinleşme tarihli BOŞANMALARINA dair ilamın tanınmasına, Yargılama giderlerinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına, Başlangıçta alınan harcın mahsubu ile eksik kalan 391,70 TL harcın davacıdan alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA, Karar kesinleştiğinde gider avansının kullanılmayan kısmının talep halinde davacıya iadesine, dair, tarafların yokluğunda davacı vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerine istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, gerekçeli karar tebliği yerine geçerli olmak üzere davalı LUSİA VATY'e İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.01/07/2024