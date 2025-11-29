İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2025/54 Esas

DAVALI: SEYED MOHAMMAD JAFARİ - 20177909296 - Şenlikköy Mahallesi Çiftlik Sokak Dış Kapı No: 1/13 Daire: 2 Bakırköy/ İSTANBUL

Davacı REZA MANDEGANI tarafından aleyhinize açılan Menfi Tespit (Haksız Eylemden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizin tespit edilemediği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın yayınlanmasından sonra duruşma günü olan 10/03/2026 tarih ve saat 14:40'da hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde Hukuk Mahkemeleri Kanunu gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme duruşma zaptının ilanen tebliğ olunur 26/11/2025