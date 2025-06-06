İSTANBUL 18. AİLE MAHKEMESİNDEN
İSTANBUL 18. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2024/66 Esas
KARAR NO: 2025/170
Taraflar arasında mahkememizde görülmekte olan babalık davasında
Mahkememizin 2024/66 esas 2025/170 karar sayılı 18/03/2025 tarihli ilamı ile;
HÜKÜM:
1-Davacının davasının kabulüne,
-Solomon ve Felicia oğlu, 07/09/1983 doğumlu, Nilson İdris Okbifoun ile 14/10/2019 doğumlu, Fatih Sultan Okbifoun arasındaki soy bağının reddine,
-Hatay ili, Antakya ilçesi, Demirköprü mahallesi, Cilt no:67, Hane no:85, BSN:15'te nüfusa kayıtlı, 06/07/1981 Antakya doğumlu, Mehmet ve Halime oğlu, 37786450842 TC Kimlik numaralı, HÜSEYİN ŞAŞAR ile Fatih Sultan Okbifoun arasında soy bağının kurulmasına,
2-Karar kesinleştiğinde karardan iki suretin Şişli Nüfus Müdürlüğüne ve İl Göç İdaresine gönderilmesine,
3-Peşin alınan harcın maktu karar ve ilam harcından mahsubu ile bakiye 373,20-TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
4-Mevcut dava dosyasında davacı tarafından yapılan 601,40-TL (Peşin harç, Başvuru harcı, Posta ve tebligat gideri) giderinin davalılardan müteselsilen alınarak davacıya ödenmesine,
5-Davalı LAYLA AKHTAIR tarafından yapılan masrafın kendi üzerinde bırakılmasına,
6-Davalı HÜSEYİN ŞAŞAR ve NILSON IDRIS OKBIFOUN tarafından masraf yapılmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, davalı vekili lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,
7-Davacı tarafından yatırılan gider avansından kullanılan miktarın mahsubu ile bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine, İşbu bu mahkeme kararının ilan tarihinden itibaren 1 hafta sonra başlamak üzere 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edilmediği takdirde kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 30/05/2025