İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 16.02.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO: 2021/296 Esas

KARAR NO: 2023/790

Hakaret, Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/11/2023 tarihli ilamı ile 2 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Mahdjoup ve Zinp oğlu, 1993 doğumlu sanık ABDERRAHMANE MAHI ve Mouhamed ve Ben Setı Dalıla oğlu, 1996 CEZAYİR doğumlu sanık ABDELAZIZ LAOUAMERIA' a gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.13/02/2024