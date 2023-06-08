İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 08 Haziran 2023

ESAS NO: 2022/561 Esas

KARAR NO: 2022/617

Davacı RUKİYE KOCABAŞ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan nedenlenlerle;

1- Davanın KABULÜNE,

Kahramanmaraş ili, Andırın ilçesi, Bulgurkaya mahallesi/köyü, cilt no 21, hane no 42, BSN 154'te nüfusa kayıtlı, 58384252928 T.C. kimlik no'lu, Mustafa ve Emiş kızı, 12/08/1995 Kahramanmaraş doğumlu davacının "RUKİYE" olan isminin "AYŞE" olarak değiştirilmesine,

2- Kararın yerel gazetede ilanına,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/04/2023