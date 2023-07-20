İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 20 Temmuz 2023

ESAS NO: 2022/652 Esas

KARAR NO: 2023/203

Davacı BÜŞRA ALTAY aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1- Davanın KABULÜNE, İstanbul ili, Bayrampaşa ilçesi, Muratpaşa mahalle/köyü, 12 cilt, 686 hane, BSN 4'te nüfusa kayıtlı, 21404148600 T.C. kimlik nolu, Ali ve Melehatkızı, 08/05/1996 Gaziosmanpaşa doğumlu davacının " BÜŞRA " olan isminin " FARAH BÜŞRA" olarak değiştirilmesine,

2- Kararın gazetede ilanına,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/07/2023