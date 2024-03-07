Yayınlanma: 07.03.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 26. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/481 Esas

KARAR NO: 2023/321

DAVACI: Gelecek Varlık Yönetim Anonim Şirketi

Cendere Cad. Ofishane Binası No: 22 Kağıthane / İstanbul

VEKİLİ: Av.Başar Zeki Yeğin

DAVALI: Mahmut Ergün (TCKN 50836516060)

Davacı Gelecek Varlık tarafından davalı Mahmut Ergün aleyhine açılan davaca ;Mahmut Ergün'ün alacaklılara zarar vermek kastıyla İstanbul İli;, Gaziosmanpaşa İlçesi, Küçükköy Mah. 5620 ada, 1984 parsel 12 nolu bağımsız bölümü muvazalı olarak devrettiğini, borcun mevcudunu eksiltmek ve alacaklıdan mal kaçırmak iddiasıyla, danışıklı şekilde muvazaalı olarak devredildiği iddia edilen tasarrufun iptali davacı açmış ve mahkemece yapılan yargılamada davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından karar istinaf edilmiş ve istinaf dilekçesinde; yargılama kapsamında bilirkişi raporu tanzim edildiğini, mahkeme tarafından bu bilirkişi raporuna itibar edilmeyerek haksız gerekçelendirmeden yoksun ve hukuka aykırı olarak müvekkili şirketi tarafından devir işleminin alacaklıya zarar verme kastıyla yapıldığının kanıtlanamadığı ve tapudaki satış değeri ve devir tarihindeki değirin fahiş bir fark olmadığı hususunda hüküm kurulduğunu haksız ve hukuka aykırı olarak verilen kararın kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce davalı Mahmut Ergün'e çıkarılan tebligatlarda adreste bulunmaması, yapılan tüm kolluk ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tebligat yapılamamıştır.

Davalı Mahmut Ergün 'e gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi yerine geçmek üzere; gerekçeli kararın iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere 2 haftalık yasal süre içerisinde mahkememize veya başka bir yer Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek istinaf dilekçesi ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemeside istinaf yolu açık olmak üzere, istinaf dilekçesinin iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere 2 haftalık yasal süre içerisinde katılmaya yoluyla istinaf edebileceği hususları Tebligat Kanunu'nun 28.maddesi gereği ilan ilanen tebliğ olunur.

Tebligat Kanunun 31. Maddesi gereğince ilanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı davalı Mahmut Ergün 'e ihtar olunur.26/02/2024