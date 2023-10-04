İSTANBUL 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 04 Ekim 2023

ESAS NO: 2018/403 Esas KARAR NO: 2023/282

DAVALI DORA BERK: -Dereh Ben Gurıon 138/625 BAT YAM/İSRAİL DEVLETİ.

Davacı Gizem YALINÇGÖREN tarafından aleyhinize mahkememiz nezdinde açılan alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce, tarafınızca bildirdiğiniz adresinize daha önce gönderilen tebligatların yapılamaması nedeniyle gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce verilen 2018/403 Esas, 2023/282 Karar sayılı ve 02/05/2023 tarihli kararda özetle, dava ispat edilemediği gerekçesi ile; 1-Davacının davasının REDDİNE, 2-6502 sayılı Kanun'un 73/2. maddesi gereğince davacıdan harç alınmasına yer olmadığına, 3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, 4-Davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına, 5-Davalılardan Dora BERK tarafından yapılan 20,00 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak iş bu davalıya verilmesine, 6-Kullanılmayan delil ve gider avansları var ise karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine," şeklinde İstanbul BAM ilgili hukuk dairesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere hüküm tesis edilmiştir. İş bu karara karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde İstanbul BAM ilgili hukuk dairesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabileceğiniz hususu ve iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 25/09/2023