İSTANBUL 31. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 02 Haziran 2023

ESAS NO: 2022/814 Esas

KARAR NO: 2023/98

Davacı SUMEYRA GÖNÜL İle Davalı , NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad ve Soyadı Düzeltilmesi İsemli ) davası nedeniyle; Davacı, Konya ili, Çumra ilçesi, Apa mahallesi/ köyü Cilt no;13 Hane No; 123 BSNde 41 kayıtlı, 22********8 T.C. Numaralı, Musave Fatma kızı ,23/12/1993 Meram doğumlu , SUMEYRA GÖNÜL'ÜN''SUMEYRA'' olan isminin ''MEYRA'' olarak değiştirilmesine ve bu şekilde nüfusa TESCİLİNE, karar verilmiştir. İlan Olunur.