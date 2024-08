İSTANBUL 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 15.08.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/84 Esas

KARAR NO: 2023/260

Davacı AYFER UZUNALİ tarafından davalılar NEZİHE ARSLAN, ZARİFE YILMAZ ve NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

Davanın KABULÜ İLE;

1- Rize ili, Güneysu ilçesi, Selamet Mah./Köyü, cilt no: 127, hane no:69, BSN:329'da nüfusa kayıtlı Mustafa ve Elif'den olma Alibeyköyü 05/11/1974 doğumlu, 11384934508 T.C. Kimlik Numaralı, Ayfer Uzunali'nin annesi olan Mehmet ve Zarife'den olma Horasan 01/01/1959 doğumlu 44581396022 T.C. Kimlik numaralı Elif Pehlivan'ın 24/11/2022 tarihli ATK raporunca öz annesi olduğu tespit edilen Tokat ili, Tokat Merkez ilçesi, Alipşa Mah/Köy, cilt No; 185, Hane No: 148, BSN : 14'de nüfusa kayıtlı Osman ve Latife'den olma Aksarak 01/07/1925 doğumlu 32668725346 T.C. Kimlik numaralı Besra Ölmez'in mirasçısı olduğunun TESPİTİNE,

Dair davacı vekili ve davalı Nüfus temsilcisinin yüzüne karşı diğer tarafın yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere istinaf dilekçesi sunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.04/07/2023

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 31/10/2023