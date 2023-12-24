Yayınlanma: 24 Aralık 2023

T.C. İSTANBUL 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2023/283 Esas15/11/2023

Konu : Gaiplik İlanı

MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ile KAYYIM İSTANBUL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 2164 Ada, 79 Parsel, 150,62 m² yüzölçümlü kagir apartman vasıflı taşınmazın 49/1512 hissesinin maliki olan Ali kızı Emine ile 49/1512 hissisinin maliki olan Ali kızı Fatma'nın hisselerinin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla İstanbul 1. Sluh Hukuk Mahkemesinin 12/06/2013 tarihli ve 2012/941 E. 2013/851 K. Sayılı ilamı ile 3561 sayılı yasa gereğince İstanbul Defterdarının Kayyım tayin edildiğini, 10 yıllık kayımla idaresi dolduğunu ve idarece webtapu uygulaması üzerinden güncel tapu kayının incelenmesinde vakıf şerhine rastlanılmadığı, taşınmazın 49/15 hissesinin Tesis Kadastrosu 14- 08-1955 0 açıklaması ile Ali kızı Emine adına, taşınmazın 49/15 hissesinin Tesis Kadastrosu 14-08- 1955 0 açıklaması ile Ali kızı Fatma adına kayıtlı olduğu, kalan hissesinin üçüncü bir kişi adına kayıtlı olduğu anlaşıldığını, M.K.'nun 588. Md. Gereğince belirtilen taşınmaz maliklerinin gaipliğine karar verilmesi ile taşınmaz hisselerinin Hazine adına tesciline karar verilmesi talep edildiğinden taşınmaz malikleri Ali kızı Emine ile Ali kızı Fatma haklarında bilgi ve malumatı olanların gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarını İstanbul 35. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/283 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu M.K.nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur.15/11/2023