İSTANBUL 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 19.04.2024 - 00:01

İSTANBUL 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/9 Esas

KARAR NO : 2024/60

Mahkememizde açılan Nüfus davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ ile; Şınrak İli, Silopi İlçesi, Karşıyaka Mah/Köyü, Cilt No:1, Hane No:6, BSN:83'te nüfusa kayıtlı Haci ve Çimen kızı, 13/01/2002 - Üsküdar doğumlu, 518*****568 T.C. kimlik numaralı davacı Nurşin Ökten'in ''NURŞİN'' olan isminin "ZİLAN" olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE karar verilmiş olunup, ilan olunur. 18/03/2024