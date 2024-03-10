İSTANBUL 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 10.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/187 Esas

KARAR NO: 2024/16

Davacı Nihal YÜCEL tarafından davalı Çetin ÖZBİR aleyhine mahkememizde açılan Menfi Tespit (Haksız Eylemden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılaması sonunda; davalı Çetin ÖZBİR'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle,

HÜKÜM:

1- Davanın konusuz kalması nedeni KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

2- Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 427,60 TL harcın peşin alınan 59.771,80 TL harçtan mahsubu ile fazla alınan 59.344,20 TL harcın karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

3- Davacı tarafından karşılanan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

4- Hükümden sonraki gerekçeli kararın tebliğine ilişkin yargılama giderlerinin artan gider avansından karşılanmasına, hükmün kesinleşmesi halinde 6100 sayılı HMK'nın 333. maddesi gereğince davacı tarafından yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının 03/04/2012 tarihli Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğinin 47. Maddesi gereğince yazı işleri müdürü tarafından yatırana iadesine, iade usulünün hesap numarası bildirildiği takdirde hesaba aktarılarak, hesap numarası bildirilmediği taktirde ise masrafı kalan paradan karşılanmak suretiyle PTT vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilerek gerçekleştirilmesine, hükümden sonraki gerekçeli kararın tebliğine ilişkin yapılan yargılama giderlerinin 6100 sayılı HMK'nın 332/2 maddesi gereğince davacı üzerinde bırakılmasına,

Dair, tarafların yokluğunda yapılan açık yargılama sonucu verilen karara karşı gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkeme kalemine verilecek dilekçe veya Mahkeme kaleminde tutulacak zaptın Hakime onaylatılması suretiyle İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde karar verilmiş olup, davalı Çetin ÖZBİR'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28/02/2024