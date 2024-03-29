İSTANBUL 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 29.03.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO: 2022/375 Esas

KARAR NO: 2023/755

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/12/2023 tarihli ilamı ile CMK.225.maddesi gereğince BERAATINA karar verilen Basem ve Salha oğlu, 1962 doğumlu, BASIM LAZIM NASER ALNOOR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf talebi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.03.2024