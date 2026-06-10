İSTANBUL 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2025/265 Esas

KARAR NO: 2026/255

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/03/2026 tarihli ilamı ile Sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. Mahkumiyet kararı ve istinaf dilekçeleri Müşteki Farabi Mousavı' ye (Mohammedesmaeel ve Esmaell kızı 1977 Tehran doğumlu) tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçelerinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ve istinaf dilekçelerinin İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 06/06/2026