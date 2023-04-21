İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 21 Nisan 2023

ESAS NO: 2002/555 Esas KARAR NO: 2007/102

Davacı İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Yukarıda tarafları yazılı davada, Davalılardan Mehmet Polat'ın tesbit edilen ;

A- İstanbul, Kumkapı, Fındık kıran Sk. No: 16

B- Diyarbakır, Çermik ilçesi, Kırmatepe köyü

C- İzmir, Torbalı,Tepeköy, Atatürk mah. Bekir Sakarya Cad. 3.Sk. No: 23

D- İstanbul, Fatih, Küçük Mustafapaşa Müftü Ali Mah. Teftik Sk. Selamet Apt. No: 20 D: 1

Adreslerinde kendisine tebligat yapılamamış, yapılan adres araştırmasına rağmen ikamet adresi tesbit edilemediğinden Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 29/02/2012 tarih, 2010/ 14914, 2012/ 3120 K. Sayılı onama ilamı ile davacı vekili tarafından verilen karar düzeltme dilekçesinin 24904626272 T.C.kimlik nolu davalı MEHMET POLAT'a gazete marifetiyle ilanen tebliğine karar verilmiş bulunmakla, yukarıda tarihi belirtilen Yargıtay ilamının tebliği yerine kaim olmak üzere ve ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde kendisine tebligat yapılmış sayılmak üzere ilanen tebliğ olunur. 06/04/2023