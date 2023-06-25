İSTANBUL 5.BÖLGE KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 25 Haziran 2023

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI-KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI - 5

10 Ay Süreli Renkli Doppler (RDUS) ve Ultrasonografi (US) Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/653241

1- İdarenin

a) Adı: İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI-KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI - 5

b) Adresi: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5 Uğur Mumcu Mah. 2114. Sok. No:19/21 K:3 SULTANGAZİ/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2129871000 - 2125222861

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmet alımın

a) Adı: 10 Ay Süreli Renkli Doppler (RDUS) ve Ultrasonografi (US) Hizmet Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı: 10 Ay Süreli Renkli Doppler (RDUS) ve Ultrasonografi (US) Hizmet Alımı (1. Kısım: 4.750.000/2. Kısım: 3.000.000/3. Kısım: 2.000.000 Puan)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: 1. Kısım Ultrasonografi ve Renkli Doppler Ultrasonografi Hizmeti (İstanbul EAH) 2. Kısım Ultrasonografi ve Renkli Doppler Ultrasonografi Hizmeti (GOP EAH) 3. Kısım Ultrasonografi ve Renkli Doppler Ultrasonografi Hizmeti (Arnavutköy DH-Bayrampaşa DH)

ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren 10 (On) aydır

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 18.07.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5 Toplantı Salonu ( Uğur Mumcu Mah. 2114 Sk. No:19-21 Sultangazi / İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

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Belge Adı Açıklama ÜTS Bilgileri Tıbbi cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki cihazların ve sarfların ÜTS?de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlamış ve ürün sorgulamalarında durumu ?Kayıtlı?veya?Sistemde Tekil Ürünü Var? şeklinde olması gerekmekte olup tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayi), cihazların ve sarfların ÜTS barkod numaralarına Yeterlik Bilgileri Tablosunda yer verilecektir Yaş Beyanı Teklif edilen cihazların yaşı, Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal Ve Hizmet Alım İşlemleri konulu Genelgesine uygun olacaktır. Bu cihazların yaşları, imalat tarihleri ve seri numaralarına ait bilgilere Yeterlik Bilgileri Tablosunda yer verilecektir. Cihaz Bilgileri İstekliler, teklif ettikleri cihazların markasını ve model bilgilerine Yeterlik Bilgileri Tablosunda yer verilecektir Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi İstekliler, Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesini sunacağını yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek ve ihale komisyonunun yazılı talebi doğrultusunda; teknik şartnamede özellikleri ve miktarları belirtilmiş olan cihazların hangi marka, model ve tip olduğunu belirterek, teknik şartname maddelerini sırasına göre tek tek cevap vererek Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve onaylanmış olarak idareye sunacaktır. Katalog/ Doküman İstekliler, teklif edecekleri ürünlere ait teknik bilgilerini içeren Orijinal katalogları/Broşürleri sunacağını yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek ve yazılı talep doğrultusunda idareye sunacaktır. Orjinal katalog/ Broşür verilmemesi, teknik bilgilerinin bulunmaması veya eksikliği sebebiyle teknik şartnameye uygunluğu değerlendirilemeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek ve ihale komisyonunun yazılı talebi doğrultusunda idareye sunacaktır. ÜTS Kapsam Dışı Bilgileri Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğive Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan cihaz ve sarflar,Yeterlik Bilgileri Tablosunda ?kapsam dışı? olarak belirtilecek ve talep edilmesi durumunda üretici/ithalatçı/distribütör tarafından hazırlanan kapsam dışı beyanı idareye sunulacaktır

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak, kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan tek sözleşmeye dayalı her türlü Ultrasonografi Hizmeti veya Renkli Doppler Ultrasonografi Hizmeti veya Radyoloji Görüntüleme Hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R): Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.