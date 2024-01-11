Yayınlanma: 11 Ocak 2024

T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2023/1096

KARAR NO : 2023/1187

Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28.11.2023 tarihli ilamı ile sanık HAMDİ ALP YALÇINER hakkında 1500 TL Para Cezası kararı verilmiş olup, Müşteki ANGELINA RYABKOVA, (Valerıı ve Svıtlana kızı, 15/06/1970 UKRAYNA doğumlu, BATMAN, MERKEZ, Pazaryeri mah/köy nüfusunda kayıtlı.TC Kimlik No:60694471388) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiye gerekçeli kara rtebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın müştekiye tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.29.12.2023