Yayınlanma: 21 Aralık 2023

T.C. İSTANBUL 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2021/1197 Esas

İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Arnavutköy Mahallesinde kayıtlı, cilt no :2 hane no:528 01.07.1902 doğum tarihli Prevam ve Elbisiden olma 13091426826 TC kimlik numaralı Alis Ketme'nin 01.01.1965 tarihinden itibaren GAİPLİĞİNE,

Yukarıda açık kimliği bulunan Alis Ketme'yigören veya bu şahıs hakkında bilgisi bulunan kimselerin iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 21 gün içinde mahkememizin 2021/1197 E sayılı dosyasına başvurmaları ve adresi bildirmeleri aksi halde yukarıda adı geçen AYSEL ORAKÇI 'nın gaipliğine karar verileceği hususu ilanen duyurulur. 11/12/2023