Yayınlanma: 07.06.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2021/20 Esas 04/06/2024

Konu : Miras Bırakan Yıldız Tanyü (TC NO: 395****238)'ya aitÜsküdar 15. Noterliği'nin 26/06/2019 tarih ve 9521 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklindeki Vasiyetnamesinin mirasçılarından Nezihe Tanyü(TC NO: 395***85000 )'ye tebliğinin ilanen yapılması hakkında

Mahkememizde görülmekte olan miras bırakan Yıldız Tanyü'ye ait Vasiyetname Açılması (Noter) davasının 04/06/2024 tarihli duruşma ara kararıyla ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Miras Bırakan Yıldız Tanyü'ye ait vasiyetnamesinde; “Ben YILDIZ TANYÜ, Sahibi veya hissedarı bulunduğum veya bulunacağım T.C. hudutları dahilinde mevcut bilcümle gayrimenkulümü vefatımdan sonra 373****1150 T.C. Kimlik numaralı BURAK SEVGİ 'ye kalmasını vasiyet ediyorum. İş bu vasiyetnameyi hiçbir tehdit, zorlama, baskı , hile ve cebir olmadan hiçbir maddi ve manevi baskı altında kalmadan tam bir serbest rıza ve isteğimle ve hür irademle vasiyet ediyorum." şeklinde vasiyet bıraktığı, Müteveffa tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya (duruşma tarihi:19/11/2024 günü saat:11:25) gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususuilanen tebliğ ve ihtar olunur.