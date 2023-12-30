İSTANBUL ANADOLU 10. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 30 Aralık 2023

ESAS NO: 2018/1065

KARAR NO: 2022/1760

Davacı Osman KOCA tarafından davalı Manzura ERGASHOVA aleyhine açılan Boşanma davasının yargılaması sonunda verilen 13.12.2022 tarih ve 2018/1065 esas, 2022/1760 karar sayılı karar uyarınca;

HÜKÜM:

-Davacının boşanma isteğine ilişkin davasının KABULÜ ile GÜMÜŞHANE İli, KÜRTÜN İlçesi, TAŞLICA Köyü/mah. Cilt 33, hane 3'de nüfusa kayıtlı, ALİ ve EMİNE' den olma, 09/10/1988 doğumlu 15917150762 T.C kimlik numaralı davacı OSMAN KOCA ile Kırgız Cumhuriyeti Uyruklu 11703199002332 vatandaş numaralı davalı MANZURA ERGESHOVA' nın TMK' nın 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

-Peşin alınan harcın mahsubu ile eksik 44,80 TL maktu karar ve ilam harcının davalıdan alınarak HAZİNE ADINA GELİR KAYDINA,

-Toplam 355,15 TL yargılama gideri ile karar tarihi itibari ile yürürlükte bulunan AAÜT gereğince tayin ve taktir olunan 9.200 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

Karar verilmiş olup, iş bu kararın davalı Manzura Ergashova'ya ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesi'ne istinaf yasa yolu açık olmakla başvurulabileceği aksi halde kararın bu haliyle kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 25.12.2023