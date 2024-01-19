İSTANBUL ANADOLU 11. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 19 Ocak 2024

Dosya No: 2022/759

Karar No: 2023/262

DAVACI: K.H.

SANIK: KAAN ÇAĞRI DEMİRCAN, Mehmet ve Arzu Oğlu, 0/09/2002 Gaziosmanpaşa Doğumlu, Sinop, Türkeli, Oymayaka mah/köy nüfusunda kayıtlı. Anadolu Mah. Sarp Sk. No:5 İç Kapı No:1Arnavutköy / İSTANBUL

SUÇ: Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ: 21/03/2022

SUÇ YERİ: İSTANBUL/ÜMRANİYE

KARAR TARİHİ: 14/02/2022

UYGULANAN KANUN MAD.: TCK 158/1-f-son, 62/1, 52/2,53

VERİLEN CEZA: 3 YIL 4 AY HAPİS VE 2.660 TL ADLİ PARA CEZASI

Mahkememizin 25/04/2023 tarih, 2022/759 Esas2023/262 Karar sayılı kararı, sanık Kaan Çağrı Demircan'ın dosyada mevcut adresinin bulunmadığı, ayrıca yurt dışı adresinin de olmaması sebebi ile yapılan yazışmalara rağmen de sanığa ulaşılamamış ve tebliğ edilememiştir.

Mahkeme kararının 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince GAZETEDE İLAN EDİLMESİNE karar verilmiştir.

İlanın gazetede ilan edilerek sanık Enver EFİL'e mahkeme kararının gazetede ilan edildikten sonra 15 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya başka bir yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya Zabıt Katibine beyanda bulunmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık ve bu süre içinde yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ve ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLAN OLUNUR. 17/01/2024