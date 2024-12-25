Yayınlanma: 25.12.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/605 Esas 23/12/2024

Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

"Dava konusu İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Çakmak mahallesi, 64 ada, 5 parsel no'lu taşınmazın 47,77 m²'lik kısmının, kamulaştırma bedelinin tespiti ile tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 30. ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 19. maddesine göre mülkiyet hakkının tapuya tescilini talep edildiği, ilan tarihinden itibaren, kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargı'da maddi hatalara karşı düzeltme davacı açılabileceği, Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptali davası açanların, dava açtıklarını ve Yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen Kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmayı yapan davacı kurumadına tescil edileceği, tespit edilecek kamulaştırma bedelinin İstanbul Anadolu Adliyesi Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı, duruşmasının 20/02/2025 günü saat 11:00 tarihinde yapılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunmave delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirilebileceği, ilgililerin mahkemeye başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur."