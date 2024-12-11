İSTANBUL ANADOLU 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 11.12.2024 - 00:00

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ

TÜRK MİLLETİ ADINAGEREKÇELİ KARAR

ESAS NO: 2021/1660 Esas

KARAR NO: 2023/567

HAKİM: Hacer SAĞLAM 216184

KATİP: Şule İPEK 181491

İHBAR EDEN: KADIKÖY 8. NOTERLİĞİ

MİRAS BIRAKAN: MİNE SEÇKİNÖZ - 33451755328

Yakacık Yeni Mah. Çalkantı Sk. No:4 İç Kapı No:2Kartal/ İSTANBUL

MİRASÇI: OYA ARMAN - 52519163912

ROCKVİLLE /AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

LEHİNE VASİYET YAPILAN: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Birleşen İst. And. 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2021/1695 Esas -2022/6 Karar

DAVACI: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ -

VEKİLLERİ: Av. CEM YILMAZ - [16931-39573-99409] UETS

MİRAS BIRAKAN: MİNE SEÇKİNÖZ - 33451755328

Yakacık Yeni Mah. Çalkantı Sk. No:4 İç Kapı No:2Kartal/ İSTANBUL

DAVA: Vasiyetname Açılması (Noter)

DAVA TARİHİ: 27/12/2021

KARAR TARİHİ: 28/03/2023

KARAR YAZMA TARİHİ: 10/04/2023

Mahkememizde görülmekte bulunan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İhbar eden kurum tarafından murise ait Kadıköy 8. Noterliği'nin 24.12.2004 tarihli 41393 yevmiye nolu düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin açılıp okunmasına yönelik mahkememize ihbarda bulunulmuştur.

Kadıköy 8. Noterliği'nin 24.12.2004 tarihli 41393 yevmiye nolu düzenleme şeklindeki vasiytenamesinde, Müteveffa terekemin tamamını Darüşşafaka cemiyeti mirasçı nasv ve tayin ediyorum. Böylece vefatımda terekemde çıkacak menkul ve gayrimenkul mallar ile para, mevduat, esham, tahvilat, mücevherat hak ve alacakları ve diğer kıymetler Darüşşafaka Cemiyetine ait ait olacağı, vefatımdan haberdar olması halinde cenazemin Darüşşafaka Cemiyeti tarafından kaldırılmasını, mezarımın yaptırılmasını ve her yıl Cemiyetce okutulan mevlidlerde adımın anılmasını dilerim. Son arzularım bunlardan ibarettir. Başkaca bir diyeceğim yoktur. İş bu vasiyetnameyi hiç kimsenin baskı, tehdit, cebir ve tesiri altında kalmadan kendi hür irademle yaptığımı, noter huzurunda kabul beyanı ve ikrar ederim" diye sözlerini bitirdiği görülmüştür.

İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 05.01.2022 tarihli 2021/1695 Esas-2022/6 Karar sayılı dosyanda birleştirme kararı verilerek dosya mahkememize gönderilmiştir.

Murise ait mirasçılık belgesinin dosyaya sunulduğu, İstanbul Anadolu 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 15.11.2022 tarihli 202/521 Esas-2022/1065 Karar sayılı kararı ile mirasçısının Oya Arman olduğu görülmüştür.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Birleşen dava dosyası İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2021/1695 Esas-2022/6 Karar sayılı dosya ve iş bu dosyamız yönünden davanın kabulü ile MİNE SEÇKİNÖZ'ün Kadıköy 8. Noterliği'nin 24.12.2004 tarihli 41393 yevmiye nolu düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin tüm mirasçılara tebliği ile açılıp okunduğunun tespitine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi Açıklandığı Üzere;

1- Birleşen dava dosyası İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2021/1695 Esas-2022/6 Karar sayılı dosya ve iş bu dosyamız yönünden DAVANIN KABULÜ İLE;

33451755328 T.C Kimlik numaralı MİNE SEÇKİNÖZ'ün Kadıköy 8. Noterliği'nin 24.12.2004 tarihli 41393 yevmiye nolu düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin tüm mirasçılara tebliği ile AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,

Davanın mahiyeti gereği harç alınmasına yer olmadığına,

Dair, Davacı Vekili Av. CEM YILMAZ'ın yüzüne karşı 6100 sayılı HMK'nun 345. Maddesi gereğince tebliğden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize ve başka bir mahkemeye verilecek, dilekçe ile başvurabilecek şekilde İstinaf başvuru yolu açık olmak üzere karar verildiği 28/03/2023 tarihli gerekçeli karar MİRASÇI OYA ARMAN'a ilanen tebliğ olunur. 18/04/2023