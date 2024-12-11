İSTANBUL ANADOLU 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ
TÜRK MİLLETİ ADINAGEREKÇELİ KARAR
ESAS NO: 2021/1660 Esas
KARAR NO: 2023/567
HAKİM: Hacer SAĞLAM 216184
KATİP: Şule İPEK 181491
İHBAR EDEN: KADIKÖY 8. NOTERLİĞİ
MİRAS BIRAKAN: MİNE SEÇKİNÖZ - 33451755328
Yakacık Yeni Mah. Çalkantı Sk. No:4 İç Kapı No:2Kartal/ İSTANBUL
MİRASÇI: OYA ARMAN - 52519163912
ROCKVİLLE /AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
LEHİNE VASİYET YAPILAN: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ
Birleşen İst. And. 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2021/1695 Esas -2022/6 Karar
DAVACI: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ -
VEKİLLERİ: Av. CEM YILMAZ - [16931-39573-99409] UETS
MİRAS BIRAKAN: MİNE SEÇKİNÖZ - 33451755328
Yakacık Yeni Mah. Çalkantı Sk. No:4 İç Kapı No:2Kartal/ İSTANBUL
DAVA: Vasiyetname Açılması (Noter)
DAVA TARİHİ: 27/12/2021
KARAR TARİHİ: 28/03/2023
KARAR YAZMA TARİHİ: 10/04/2023
Mahkememizde görülmekte bulunan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İhbar eden kurum tarafından murise ait Kadıköy 8. Noterliği'nin 24.12.2004 tarihli 41393 yevmiye nolu düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin açılıp okunmasına yönelik mahkememize ihbarda bulunulmuştur.
Kadıköy 8. Noterliği'nin 24.12.2004 tarihli 41393 yevmiye nolu düzenleme şeklindeki vasiytenamesinde, Müteveffa terekemin tamamını Darüşşafaka cemiyeti mirasçı nasv ve tayin ediyorum. Böylece vefatımda terekemde çıkacak menkul ve gayrimenkul mallar ile para, mevduat, esham, tahvilat, mücevherat hak ve alacakları ve diğer kıymetler Darüşşafaka Cemiyetine ait ait olacağı, vefatımdan haberdar olması halinde cenazemin Darüşşafaka Cemiyeti tarafından kaldırılmasını, mezarımın yaptırılmasını ve her yıl Cemiyetce okutulan mevlidlerde adımın anılmasını dilerim. Son arzularım bunlardan ibarettir. Başkaca bir diyeceğim yoktur. İş bu vasiyetnameyi hiç kimsenin baskı, tehdit, cebir ve tesiri altında kalmadan kendi hür irademle yaptığımı, noter huzurunda kabul beyanı ve ikrar ederim" diye sözlerini bitirdiği görülmüştür.
İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 05.01.2022 tarihli 2021/1695 Esas-2022/6 Karar sayılı dosyanda birleştirme kararı verilerek dosya mahkememize gönderilmiştir.
Murise ait mirasçılık belgesinin dosyaya sunulduğu, İstanbul Anadolu 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 15.11.2022 tarihli 202/521 Esas-2022/1065 Karar sayılı kararı ile mirasçısının Oya Arman olduğu görülmüştür.
Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Birleşen dava dosyası İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2021/1695 Esas-2022/6 Karar sayılı dosya ve iş bu dosyamız yönünden davanın kabulü ile MİNE SEÇKİNÖZ'ün Kadıköy 8. Noterliği'nin 24.12.2004 tarihli 41393 yevmiye nolu düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin tüm mirasçılara tebliği ile açılıp okunduğunun tespitine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Gerekçesi Açıklandığı Üzere;
1- Birleşen dava dosyası İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2021/1695 Esas-2022/6 Karar sayılı dosya ve iş bu dosyamız yönünden DAVANIN KABULÜ İLE;
33451755328 T.C Kimlik numaralı MİNE SEÇKİNÖZ'ün Kadıköy 8. Noterliği'nin 24.12.2004 tarihli 41393 yevmiye nolu düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin tüm mirasçılara tebliği ile AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,
Davanın mahiyeti gereği harç alınmasına yer olmadığına,
Dair, Davacı Vekili Av. CEM YILMAZ'ın yüzüne karşı 6100 sayılı HMK'nun 345. Maddesi gereğince tebliğden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize ve başka bir mahkemeye verilecek, dilekçe ile başvurabilecek şekilde İstinaf başvuru yolu açık olmak üzere karar verildiği 28/03/2023 tarihli gerekçeli karar MİRASÇI OYA ARMAN'a ilanen tebliğ olunur. 18/04/2023