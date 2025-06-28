T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/487 Esas

İSTANBUL ANADOLU 18.AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

İLANEN TEBLİGAT

ESAS NO : 2024/487

KARAR NO : 2025/151

KARAR TARİHİ : 11/03/2025

SUÇ : Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

KATILAN KİMLİĞİ : TAYLAN DÜVENCİ, Nejat ve Nuray oğlu, 23/06/1995 doğumlu, Kayseri, Melikgazi, Hacımansur mah/köy nüfusunda kayıtlı. (T.C. Kimlik No:25499157608)

KARAR ÖZETİ : Sanık Zekeriya ŞEKER hakkında yukarıda esas numarası belirtilen dosyamızda "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık " yapılan yargılama neticesinde 4 yıl hapis ve 11.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Adı geçen katılana mahkeme kararı bütün aramalara rağmen kendisinin yada konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılıKanunun 29.maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten İKİ HAFTA sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak İKİ HAFTA süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 25/06/2025