İSTANBUL ANADOLU 18. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 30.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2021/869

KARAR NO: 2023/308

Davacı, HASRET ORAK ile Davalılar, FIRAT ORAK, GÜLİŞE ER, HÜLYA AKTAŞ, SERDEN ATCI, İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ. arasında mahkememizde görülmekte olan Babalık (Babalık Davası) davası nedeniyle verilen 04.04.2023 tarih, 2021/869 Esas, 2023/308 Karar sayılı karar uyarınca;

HÜKÜM:1-Davanın FERAGAT NEDENİ İLE REDDİNE,

2-Davacı adli yardımdan faydalandığından alınması gereken 179,90 TL başvurma harcı,179,90 TL peşin harç ve 759,50 TL posta gideri olmak üzere toplam 1.119,30 TL'nin davacıdan tahsili ile Hazineye gelir KAYDINA,

3-Yargılama giderlerinin davacı üzerine bırakılmasına,

4-Gider avansının kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde iadesine,

Karar verilmiş olup, iş bu kararın davalı GÜLİŞE ER'e ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesi'ne İstinaf yasa yolu açık olmakla başvurulabileceği aksi halde kararın bu haliyle kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 04/04/2023