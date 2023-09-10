İSTANBUL ANADOLU 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 10 Eylül 2023

DOSYA NO: 2022/813 Esas

Davacı İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü vekili tarafından davalı Kemal Eraleyhine açılan Ecrimisil davasında,

Davalı Kemal Er'in Valide-i Atik Mah. Nuhkuyusu Cad. No:153 Üsküdar/ İstanbul ve Esikli Mah. Esikli Sok. No:23 Arapgir/Malatya adreslerine gönderilen tebligatların, tarafın taşındığı ve tebligatların iade edildiği görülmekle, dava dilekçesinin ilanen yapıldığı, ön inceleme duruşma günün tayin edilerek tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşmasının 22/11/2023 günü saat 11:45'a bırakılmasına tensiben karar verildiği, Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz, gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh hazırlığı yapmanız, tebliğden itibaren iki haftalık kesin sürede dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız, getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususları ilanen tebliğ ve ihtaro lunur.18/08/2023