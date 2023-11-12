İSTANBUL ANADOLU 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 12 Kasım 2023

Davacı Sağlık Bakanlığı, davalılar Avira Gıda İnşaat Araç Kiralama Taahhüt A.Ş, Erdoğan Yemek Üretim Gıda İnşaat İletişim Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti, Temaktürk İnşaat Turizm Taahhüt A.Ş. arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının mahkememizde yapılıp bitirilen açık yargılaması sonucunda; Davalı Temaktürk İnşaat Turizm Taahhüt A.Ş için Kolejtepe Mh. Boğaiçi Cd.H.Kılınç Apt.Zemin Kapı No:34 Daire No: E Şahinbey/GAZİANTEP adresine gönderilen tebligatın belirtilen adreste kentsel dönüşüm nedeniyle binanın yıkılmış olduğundan bahisle iade edilmiş olduğu, Ticaret Sicil Gazetesindeki adresinin de aynı adres olduğu, Emniyet araştırması sonunda söz konusu adresin de daha önce iade edilen adres olması ve yeni adresinin tespit edilememesi nedeniyle tebligat yapılamadığı anlaşıldığından;Mahkememizin 27/04/2023 tarih ve 2020/121 Esas - 2023/323 sayılı miktar itibariyle verilen kararı davacı vekili tarafından istinaf edilmiş olup, 19/06/2023 tarihindedavacı vekilinin istinaf talebinin reddine karar verildiği, davacı vekili tarafından 04/07/2023 tarihinde istinafın reddi kararına karşı süresinde istinaf talebinde bulunduğundan Davalı Temaktürk İnşaat Turizm Taahhüt A.Ş. Adınaistinaf reddi kararının istinafı dilekçesi tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 08/11/2023