İSTANBUL ANADOLU 18. İŞ MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 07.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2020/350



KARAR NO: 2022/380

Davacı, HANIM DİKYOL ileDavalılar , ERGAY LİLA, SUNAY LİLA veSGK arasında mahkememizde görülmekte olan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davasınınyapılanaçık yargılamasısonucunda;

HÜKÜM:

Mahkememizce yapılan yargılama sonucundakararın tebliğinin davalılardan Salija ve Edijaoğlu1973doğERGAY LİLA' ya Rasimpaşa mah.HalitağacadNo :34/C Kadıköy/ İST adresine dava dilekçesi bilirkişi raporları vs.usulüne uygun tebliğedilmiş , ancak gerekçeli kararaynı adreseve davalının sistemde kayıtlı diğer adreslerinetebliğe çıkmasına rağmen kişinin adreste bulunmaması, taşınmış olmadığı vetanınmadığı gerekçeleri ile PTT tarafından tebliğedilemedeniadeedilmiştir . Davalınınmernis adresi boştur.Sistem üzerinden yapılan adres araştırmalarından dabir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanen tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının, HMK'nın 122,126,-1,127-1 maddeleri gereğince, Davacının davalı işverenler nezdindeki çalışması sırasında 06/08/2016 tarihinde geçirdiği kazanın İŞ KAZASI OLDUĞUNUN TESPİTİNE, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalılar ve davalı SGK vekilinin yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.Şeklinde 08/09/2022 tarihindeverilenkararilanen tebliğ olunur.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/10/2024